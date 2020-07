Nesta quarta-feira (22), a CBF destrinchou o caminho do Atlético nas 10 primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro 2020, que começa a partir de 8 de agosto e que tem final previsto para fevereiro de 2021. A estreia do alvinegro será no dia seguinte (domingo), às 16h, contra o atual campeão nacional. O duelo contra o Flamengo será disputado no Maracanã.

Confira os primeiros desafios do Galo, com datas, locais e horários:

1ª rodada: Flamengo x Atlético - 9 de agosto (domingo), às 16h

2ª: Atlético x Corinthians - 12 de agosto (quarta-feira), às 19h15

3ª: Atlético x Ceará - 16 de agosto (domingo), às 11h

4ª: Botafogo x Atlético - 19 de agosto (quarta-feira), às 21h30

5ª: Internacional x Atlético - 22 de agosto (sábado), às 19h

6ª: Atlético x Athletico-PR - 29 de agosto (sábado), às 16h

7ª: Atlético x São Paulo - 3 de setembro (quinta-feira), às 20h

8ª: Coritiba x Atlético - 6 de setembro (domingo), às 20h30

9ª: Santos x Atlético - 9 de setembro (quarta-feira), às 21h30

10ª: Atlético x Red Bull Bragantino - 13 de setembro (domingo), às 11h