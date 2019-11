A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das últimas duas rodadas do Brasileirão. Como de costume, todos os jogos da última jornada da competição serão disputados no mesmo dia e horário - 8 de dezembro, às 16h.

Uma novidade publicada pela entidade máxima do futebol Brasileiro foi a confirmação do palco para Atlético e Botafogo, na 37 ª rodada. O duelo entre os alvinegros mineiro e carioca será no Mineirão, onde o Galo já mandou a partida contra o Goías e enfrentará o Athletico-PR, neste domingo (24).

Vale lembrar que nesta quinta-feira (21), Atlético e Cruzeiro serão julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelos incidentes ocorridos no último clássico. Caso sejam punidos com perda de mandos de campo, Galo e Raposa correm o risco de não atuar mais em Belo Horizonte nesta temporada.

Confira as datas dos jogos finais de Atlético e Cruzeiro no Brasileirão

37ª rodada

4/12 Atlético x Botafogo 19h30 Mineirão

5/12 Grêmio x Cruzeiro 19h15 Arena do Grêmio

38ª rodada

8/12 Cruzeiro x Palmeiras 16h Mineirão

8/12 Internacional x Atlético 16h Beira-Rio