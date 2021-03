A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas, os horários e os locais da segunda fase da Copa do Brasil. Além do Atlético, que entra nas oitavas de final, três clubes mineiros seguem na disputa: América, Cruzeiro e Tombense.

O time do interior é o primeiro do Estado a entrar em campo pela segunda etapa do torneio. No dia 7 de abril, o Tombense recebe o Vasco – que havia eliminado a Caldense –, no Almeidão, às 21h30.

América e Cruzeiro jogam uma semana depois. No dia 14, às 19h, o Coelho encara o Ferroviário (CE), no Independência. Já a Raposa visita o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, às 21h30.

Se uma partida terminar empatada, a vaga será decidida na disputa por penalidades.

Leia Mais:

Série B repete Série A e terá limite para troca de treinadores

Cruzeiro estreia na Série B do Brasileiro contra o Confiança, fora de casa

Com pedreiras no início, América conhece caminho a ser trilhado na Série A do Brasileirão 2021