A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (1) a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil.

O primeiro duelo envolvendo Atlético e Bahia, no Mineirão, será disputado no dia 28 de julho, uma quarta-feira, às 21h30. A partida de volta será realizada no Pituaçu, em 4 de agosto, também numa quarta, no mesmo horário.

Para chegar a esta etapa da competição, o Galo eliminou o Remo, com vitórias por 2 a 0, fora de casa, e 2 a 1, no Gigante da Pampulha.

Confira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

JOGOS DE IDA

27 de julho (terça-feira)

19h15 - Criciúma x Fluminense - Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

21h30 - Vitória x Grêmio - Manoel Barradas, Salvador (BA)

28 de julho (quarta-feira)

16h - Athletico x Atlético-GO - Arena da Baixada, Curitiba (PR)

19h15 - Santos x Juazeirense - Vila Belmiro, Santos (SP)

21h30 - São Paulo x Vasco da Gama - Morumbi, São Paulo (SP)

21h30 - Atlético x Bahia - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

29 de julho (quinta-feira)

16h30 - Fortaleza x CRB - Arena Castelão, Fortaleza (CE)

20h - Flamengo x ABC - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

JOGOS DE VOLTA

3 de agosto (terça-feira)

19h15 - Fluminense x Criciúma - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 - Grêmio x Vitória - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

4 de agosto (quarta-feira)

19h15 - Juazeirense x Santos - Adauto Morais, Juazeiro (BA)

21h30 - Vasco da Gama x São Paulo - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 - Bahia x Atlético - Pituaçu, Salvador (BA)

5 de agosto (quinta-feira)

16h - CRB x Fortaleza - Rei Pelé, Maceió (AL)

19h15 - Atlético-GO x Athletico - Antônio Accioly, Goiânia (GO)

21h30 - ABC x Flamengo - A definir