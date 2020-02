A Confedereção Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira (14) a tabela da segunda fase da Copa do Brasil e marcou o jogo entre Boa Esporte e Cruzeiro, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, para às 21h30 do dia 4 de março, confronto que terminará 65 horas antes do clássico entre Atlético e Cruzeiro, marcado para 7 de março, às 16h30, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Se for seguido o que determina o Regulamento Geral de Competições da CBF para as suas competições, o intervalo mínimo entre duas partidas é de 66 horas. Com o Cruzeiro jogando às 21h30 de uma quarta-feira, ele só pode entrar em campo a partir das 17h30 de um sábado.

A reportagem tentou contato com a Federação Mineira de Futebol (FMF), mas não teve resposta.

O América também teve seu jogo contra o Operário-PR definido. Ele será em 5 de março, às 20h30, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Na segunda fase da Copa do Brasil, disputada em jogo único, em caso de empate no tempo normal, o classificado à terceira fase será definido nos pênaltis.