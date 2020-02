A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta quinta-feira (27), a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.

Único representante de Minas no torneio, o Atlético vai estrear na competição contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. A CBF ainda não confirmou a data da partida, mas reservou os dias 2, 3 e 4 de maio para a disputa da primeira rodada do Brasileirão.

Na sequência do campeonato, o Galo vai fazer duas partidas em casa, contra o Corinthians (9,10 ou 11/5) e Ceará (16,17 ou 18/5).

A última partida do Alvinegro no Brasileiro vai ser como mandante, diante do Palmeiras, no dia 6 de dezembro, pela 38ª rodada do torneio.

Confira todos os jogos do Atlético-MG no Brasileirão 2020:

1ª rodada (2, 3 ou 4/5)

Flamengo x Atlético-MG

2ª rodada (9, 10 ou 11/5)

Atlético-MG x Corinthians

3ª rodada (16, 17 ou 18/5)

Atlético-MG x Ceará

4ª rodada (23, 24 ou 25/5)

Botafogo x Atlético-MG

5ª rodada (30 ou 31/5)

Internacional x Atlético-MG

6ª rodada (10 ou 11/6)

Atlético-MG x Athletico-PR

7ª rodada (13, 14 ou 15/6)

Atlético-MG x São Paulo

8ª rodada (17 ou 18/6)

Coritiba x Atlético-MG

9ª rodada (20, 21 ou 22/6)

Santos x Atlético-MG

10ª rodada (24 ou 25/6)

Atlético-MG x Red Bull Bragantino

11ª rodada (27, 28 ou 29/6)

Atlético-GO x Atlético-MG

12ª rodada (1 ou 2/7)

Atlético-MG x Grêmio

13ª rodada (4, 5 ou 6/7)

Atlético-MG x Vasco da Gama

14ª rodada (8 ou 9/7)

Fortaleza x Atlético-MG

15ª rodada (11, 12 ou 13/7)

Atlético-MG x Goiás

16ª rodada (18, 19 ou 20/7)

Atlético-MG x Fluminense

17ª rodada (1, 2 ou 3/8)

Bahia x Atlético-MG

18ª rodada (8, 9 ou 10/8)

Atlético-MG x Sport

19ª rodada (14, 15 ou 16/9)

Palmeiras x Atlético-MG

20ª rodada (22, 23 ou 24/8)

Atlético-MG x Flamengo

21ª rodada (29 ou 30/8)

Corinthians x Atlético-MG

22ª rodada (12, 13 ou 14/9)

Ceará x Atlético-MG

23ª rodada (19, 20 ou 21/9)

Atlético-MG x Botafogo

24ª rodada (26, 27 ou 28/9)

Atlético-MG x Internacional

25ª rodada (2 ou 3/10)

Athletico Paranense x Atlético-MG

26ª rodada (14 ou 15/10)

São Paulo x Atlético-MG

27ª rodada (17, 18 ou 19/10)

Atlético-MG x Coritiba

28ª rodada (20, 21 ou 22/10)

Atlético-MG x Santos

29ª rodada (23, 24 ou 26/10)

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

30ª rodada (28 ou 29/10)

Atlético-MG x Atlético-GO

31ª rodada (31/10, 1 ou 2/11)

Grêmio x Atlético-MG

32ª rodada (4 ou 5/11)

Vasco da Gama x Atlético-MG

33ª rodada (7 ou 8/11)

Atlético-MG x Fortaleza

34ª rodada (18 ou 19/11)

Goiás x Atlético-MG

35ª rodada (21, 22 ou 23/11)

Fluminense x Atlético-MG

36ª rodada (28, 29 ou 30/11)

Atlético-MG x Bahia

37ª rodada (1, 2 ou 3/12)

Sport x Atlético-MG

38ª rodada (6/12)

Atlético-MG x Palmeiras