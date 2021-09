Em reunião do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com os 20 clubes que participam do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada nesta sexta-feira (17), foi definido o retorno do público aos jogos da competição, a partir da 25ª rodada.

A condicionante é a permissão do município em que o clube mandante da partida se localiza para presença de torcida nos estádios. Caberá também às autoridades Municipais, a regulamentação de protocolos e a estipulação do percentual da capacidade da arena a ser liberado.

Diante desse cenário, o Vasco confirmou que vai iniciar, ainda nesta sexta, a venda de ingressos para o duelo com o Cruzeiro, marcado para este domingo, às 16h, em São Januário, justamente pela 25ª rodada da Segunda Divisão.

O cruzmaltino já tinha o aval da Prefeitura do Rio de Janeiro para receber os espectadores diante da Raposa, e aguardava apenas o desfecho da reunião entre os participantes da Série B e a CBF.

O clube estreado, por sua vez, por meio de liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), teve público nos últimos três jogos em que atuou sob seus domínios. O time estrelado, até o momento, foi o único a atuar diante do seu torcedor no campeonato.

Leia mais

Cruzeiro faz dossiê contra arbitragem no Twitter e promete ir à CBF protestar

Cruzeiro chega a 11 partidas seguidas de invencibilidade: são 57,57% de aproveitamento no período

Claudinho marca seu primeiro gol pelo Cruzeiro em partida polêmica na Arena do Jacaré