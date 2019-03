A Chapecoense comunicou nesta quarta-feira, (27), que a partida contra o Criciúma, marcado para as 19h15 e válida pela terceira fase da Copa do Brasil, será realizada na Arena Condá. O clube havia solicitado à CBF o adiamento da partida em função do falecimento do jornalista Rafael Henzel, mas a sua solicitação foi negada duas vezes.



"Em caráter oficial, a CBF informou a manutenção da partida entre Chapecoense x Criciúma, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, para as 19h15 desta quarta-feira (27). A Chapecoense realizou dois pedidos para que o jogo fosse adiado, mas não houve o aceite", anunciou a Chapecoense em publicação no seu perfil no Twitter.



Henzel passou a ter ligação direta com a Chapecoense após ser um dos seis sobreviventes do acidente com o avião que transportava a equipe catarinense para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de 2016 contra o Atlético Nacional, - com a tragédia que matou 71 pessoas, a decisão não foi realizada e o clube brasileiro acabou sendo declarado campeão.



Para a Chapecoense, não havia clima para a realização do jogo. Além disso, o clube alegou também que o a diamento será uma ação de respeito aos familiares e amigos do jornalista. Agora, com a decisão da CBF de manter o jogo, Henzel será homenageado durante a partida desta quarta-feira.



O jornalista de 45 anos faleceu na noite desta terça em razão de um mal súbito sofrido quando jogava futebol com amigos e colegas de profissão. Seu corpo está sendo velado nesta quarta-feira no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó. O cortejo até o cemitério vai começar às 16 horas. O corpo será levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. O sepultamento será às 17h.



Único jornalista a sobreviver à tragédia, ele trabalhava na rádio Oeste Capital e havia retomado as suas atividades no veículo de comunicação após sobreviver à tragédia que abalou o futebol mundial.

