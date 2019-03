O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, garante que não há no mundo seleções dispostas a enfrentar o Brasil em amistosos. Ao Estado, ele mostrou uma planilha mapeando as competições dos continentes e o calendário das equipes. Na lista estavam as agendas de possíveis rivais da Conmebol, Uefa, Concacaf, África, Ásia e Oceania.



De acordo com Edu Gaspar, a CBF mapeia ainda os jogos do futebol brasileiro com a intenção de não prejudicar clubes que estejam disputando partidas decisivas, embora o técnico Tite não tenha nenhuma prerrogativa para não convocar os melhores para a seleção.



A dificuldade de encontrar adversários fortes e à altura do Brasil é antiga. "Tentamos amistosos contra rivais fortes da Europa, por exemplo, mas ninguém quer jogar contra o Brasil, mesmo aqueles que estão com datas livres", disse Edu Gaspar.



A justificativa diz respeito a possíveis derrotas. "As seleções da Europa têm compromissos em torneios regionais e eliminatórias para a Eurocopa. Quando estão livres, não querem encarar o Brasil porque sabem da possibilidade de derrota e, assim, podem perder moral para jogos oficiais".



Edu Gaspar revela que a Alemanha aceitou jogar e depois mudou de ideia. Sobram os times mais fracos, menos tradicionais.

