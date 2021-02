O zagueiro Eduardo Brock está livre para acertar com o Cruzeiro. Nesta terça-feira (16), o Ceará anunciou a liberação do defensor, que tinha contrato com o Vozão até o final do Campeonato Brasileiro.

Com a autorização, Brock tem caminho aberto para sacramentar o já encaminhado vínculo com a Raposa, com duração até o final do Campeonato Mineiro de 2022.

Aos 29 anos, o jogador chega para suprir a saída do zagueiro Cacá, já anunciado pelo Tokushima Vortis, do Japão.

No clube estrelado, Eduardo Brock inicialmente vai ter a concorrência de Manoel, Ramon, Paulo e dos jovens Guilherme Matos, Weverton e Geovane, alçados ao time principal neste início de temporada.

Com vínculos ativos com a Raposa, Léo e Dedé estão entregues ao departamento médico. O último também mantém uma ação trabalhista contra o Cruzeiro.

Brock deverá ser a sexta contratação do Cruzeiro em 2021. Até o momento, o clube celeste já confirmou as chegadas do lateral-esquerdo Alan Ruschel, dos volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa e do atacante Felipe Augusto.

Quem também está perto de ser confirmado como novo reforço para a equipe estrelada é o centroavante Bruno José.

Com os direitos econômicos pertencentes ao Internacional, e ter disputado a última Série B por empréstimo no Brasil de Pelotas, Bruno acerta os últimos detalhes para ser anunciado oficialmente pela Raposa.