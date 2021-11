Os atleticanos estarão de olho no duelo entre Flamengo e Ceará, nesta terça-feira (30), às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Rubro-Negro não vencer o adversário da vez, o Galo alcançará, matematicamente, o título da competição. A esperança dos alvinegros é que o Vozão reedite uma de suas três últimas partidas disputadas contra o Urubu.

Pela Série A de 2020, o time cearense venceu os dois confrontos diante dos cariocas, ambos por 2 a 0, sendo um dentro e outro fora de casa. Na edição deste ano, houve empate em 1 a 1, no Castelão.

Além de não perder para o Flamengo há três jogos, o Ceará também apresenta um bom aproveitamento recente como visitante em duelos com o Rubro-Negro. Nos cinco últimos encontros, longe de seus domínios, o Vozão bateu o Urubu três vezes, empatou uma e foi derrotado em outra ocasião.

O Galo lidera o Brasileirão com 78 pontos, 11 a mais que o Fla, segundo colocado. Se o Mengão ganhar do Ceará, o Atlético poderá ser campeão na quinta-feira (2), desde que leve a melhor em cima do Bahia, na Arena Fonte Nova, às 18h.

