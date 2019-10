Depois de passar quase dois dias fora da zona de rebaixamento, após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último sábado (19), na Arena de Itaquera, em São Paulo, o Cruzeiro voltou ao Z-4, nesta segunda.

Isso porque, o Ceará venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, no estádio do Pituaçu, em Salvador, e chegou aos 29 pontos, ultrapassando a Raposa - agora na 17ª posição - que tem um a menos.

O Bahia abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo, com o atacante Artur, O Vozão virou a partida com dois gols do zagueiro Luiz Otávio, aos 39 minutos e aos 48 minutos da segunda etapa (no último lance do jogo), ambos de cabeça, após cobranças de escanteio.

A equipe celeste foi beneficiada pela vitória do Botafogo, que venceu o CSA por 2 a 1, também nesta segunda-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Com 26 pontos, o time alagoano poderia ultrapassar o Cruzeiro, caso vencesse o time da Estrela Solitária.

Embalado pelas duas vitórias seguidas no Brasileirão, o time comandado pelo técnico Abel Braga volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Fortaleza, às 21h, no Mineirão, pela 28ª rodada do torneio.