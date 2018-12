O Atlético tem três nomes praticamente garantidos para ser anunciados até o Réveillon. O primeiro é o zagueiro Réver, que voltará pra liderar a defesa. Os outros dois ainda estão nas tratativas finais, e ambos envolve a mesma estratégia do Galo no mercado: ceder atletas emprestados.

Primeiro no Avaí, o Galo irá colocar nomes numa lista no qual o técnico Geninho escolherá dois jogadores a serem emprestados sem custos. Isso numa cláusula de compra do lateral Guga, de 20 anos, destaque da Ressacada no acesso à Série A. Falta a definição de quantos porcento o Atlético irá comprar dos direitos econômicos do atleta.

Guga é agenciado pela Traffic (hoje TFM Agency), mesma empresa que foi parceira no Galo na aquisição de Emerson, hoje o dono da lateral direita. Além da TFM, o empresário de Daniel Alves, Fransérgio, também é agente de Guga. O lateral do PSG é o mentor do jogador na carreira. Guga deve chegar a BH nesta quinta-feira para exames e assinar contrato de cinco anos.

O Avaí irá pegar os dois jogadores cedidos pelo Atlético no segundo semestre, segundo declarações do presidente do Avaí. Hyuri, Carlos César, Leonan, Marco Túlio são alguns nomes disponíveis pela diretoria alvinegra.

"Teve alguns questionamentos em cima de percentuais, de valores e formas de pagamentos. Foi uma semana de negociação para chegar na proposta. Mandei uma contra-proposta e vamos ver se mandam assinado. Eles vão ceder dois atletas totalmente pagos pelo Atlético Mineiro. Serão escolhidos pela comissão técnica do Avaí e discutido com o Atlético. Já comuniquei ao Geninho. Mas nosso foco é Série A e Copa do Brasil. O elenco pro Catarinense está fechado", afirmou Francisco Battistotti, presidente avaiano, à CBN Rádio.

NA JUSTIÇA, PERO NO MUCHO

O Atlético tenta a contratação do volante Jair junto ao Sport Recife, ainda que o clube tenha sofrido processo na justiça trabalhista pelo jogador, pedindo a liberação do contrato por falta de pagamento. O Galo, vacinado no caso Scarpa, tentará ainda negociar ainda com o clube pernambucano, para não acertar só com o jogador e sofrer revés no TRT.

Além do Sport, que tinha mais 12 meses de empréstimo com Jair junto ao Juventude, o Galo também irá negociar com o clube gaúcho. E, sem muita grana pra gastar, colocará jogadores emprestados à disposição dos clubes. A ideia, inicialmente, é pegar o jogador também emprestado.