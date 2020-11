Anunciado oficialmente como novo técnico do Flamengo nesta terça-feira (10), após a demissão do catalão Domènec Torrent, Rogério Ceni deixou o Fortaleza e terá uma "segunda chance" na Copa do Brasil, repetindo a oportunidade que dois técnicos mineiros tiveram dentro do torneio nacional. Eliminado nas oitavas pelo São Paulo, ele reencontrará o clube no qual é ídolo,desta vez, pelo Urubu.

Em 2006, quando levou o Ipatinga à histórica semifinal, Ney Franco acabou eliminado pelo próprio rubro-negro carioca. Porém, dias depois, foi anunciado como novo comandante do time da Gávea e findou como campeão daquela edição.

Em 2018, foi a vez de Enderson Moreira ter nova chance dentro da Copa do Brasil. Sem a mesma sorte de Ney, ele foi eliminado pelo Palmeiras duas vezes consecutivas; a primeira nas oitavas de final, quando era técnico do América. A outra na fase seguinte, quando assumiu o comando do Bahia.

Curiosamente, a dupla antecedeu Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro nesta temporada. Antes de Felipão assumir a Raposa para tentar o acesso à Série A, Enderson e Ney foram os escolhidos pela diretoria para o desafio; contudo, ambos sem sucesso.