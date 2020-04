“Já fiz contato com o Samuel Lloyd (diretor comercial do Mineirão) fechando a data de 2 de janeiro de 2021. É um sábado. Se vencer a eleição, o dia em que assumir assino o contrato. Eles não vão reservar para ninguém. Vamos comemorar os 100 anos do Cruzeiro no estádio onde fizemos história, com jogo de futebol, shows e cultos para o torcedor”, afirma Sérgio Santos Rodrigues.

Com a desistência do Núcleo Dirigente Transitório em lançar candidato à eleição para a presidência do Cruzeiro, o advogado aparece agora como único concorrente ao cargo, mas chapas podem ser registradas até 11 de maio, dez dias antes do pleito.

Com o processo se aproximando, pois faltam cerca de 40 dias para o Conselho Deliberativo do clube escolher o novo mandatário, futebol e centenário são as maiores preocupações de Sérgio: “Estou preparando um power point para ser apresentado após a eleição, caso seja eleito. O primeiro passo é o acesso à Série A, depois, o projeto centenário”.

Sérgio Santos Rodrigues pretende fazer uma grande festa pelo centenário do Cruzeiro, caso seja eleito presidente do clube. E o local será o Mineirão, estádio onde a Raposa conquistou grandes títulos

No futebol, Enderson Moreira, que ainda nem estreou, conta com a confiança do candidato e será o responsável por comandar a Raposa no restante da temporada: “Ele é um treinador de qualidade, que nos atende bem. Não há motivo para mudar”.

Assim, as maiores novidades, em caso de eleição, o que pode acontecer até por aclamação, caso não exista outra chapa, serão mesmo relativas ao centenário.

“Já conversei com várias pessoas da área comercial e que têm ligação com o clube. O tempo será curto, mas vamos preparar uma grande festa. Além de um jogo de futebol, e pode ser até que a temporada 2020 não tenha acabado, por causa do coronavírus, penso em shows com grandes cruzeirenses, como Milton Nascimento, Lô Borges, Samuel Rosa, Henrique Portugal, Gustavo Lima, Eduardo Costa, entre outros”, revela o candidato.

O seu planejamento é que o 2 de janeiro de 2021, que será um sábado, seja vivido intensamente pelos cruzeirenses no Gigante da Pampulha: “teremos programação o dia inteiro. Vou convidar o Padre Fábio de Melo, que é cruzeirense, para rezar uma missa, mas isso vai depender da agenda dele. Vamos chamar também um pastor que seja ligado ao clube para um culto. Vamos ter todas as religiões. Outro ponto importante é homenagear os italianos, que fazem parte da nossa história. É grande a possibilidade que as férias escolares sofram mudança, por causa da pandemia, e acredito que teremos muita gente em Belo Horizonte no 2 de janeiro de 2021. Mas garanto que o centenário não vai se resumir a este dia. Teremos eventos e comemorações o ano inteiro, lembrando, claro, se eu for eleito”.

Mineirão azul

A reserva antecipada do Mineirão foi possível graças a boa relação que Sérgio mantém com os gestores do estádio: “minha prioridade, caso seja eleito, é sentar e fazer um grande acordo com o Mineirão. No dia em que o Atlético inaugurar o estádio dele, vamos pintar o Mineirão de azul”.