Vários ídolos cruzeirenses estão prestando suas homenagens ao Centenário do clube celeste, celebrado neste sábado (2). Entre eles, Procópio, que fez parte do esquadrão campeão da Taça Brasil de 1966, e Sorín e Alex, dois dos principais nomes do time na década de 2000.

O maestro da Tríplice Coroa de 2003 publicou em seu Twitter: “Orgulho fazer parte um pouquinho dessa história. Obrigado ao cruzeirense por me permitir fazer parte. Parabéns, Cruzeiro”.

Em outro post, disse como “era divertido entrar nesse Mineirão”, publicando também uma foto ao lado do lateral-esquerdo Leandro.

Orgulho fazer parte um pouquinho dessa história.

Obrigado ao Cruzeirense por me permitir fazer parte .

Parabéns @Cruzeiro 🦊👑👑👑⚽️!!

👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽#centenariodocruzeiro pic.twitter.com/1ire7iL1bN — alex de Souza (@Alex10) January 2, 2021

Já Sorín soltou um “Cruzeiro querido pelo teu centenário cheio de ‘páginas heroicas e imortais’", junto com um texto falando sobre a importância da Raposa em sua vida.

Parabéns @Cruzeiro 💙Querido pelo teu Centenario cheio de “páginas heroicas e imortais ” texto 👇 pic.twitter.com/Nwcy0Slu4K — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) January 2, 2021

Procópio, por sua vez, publicou uma série de posts sobre fatos de sua história no Cruzeiro.

Obrigado @Cruzeiro por ser parte da minha vida. Aos torcedores a minha eterna gratidão pelo carinho e reconhecimento. E aos funcionários os meus cumprimentos por acordarem todos os dias dispostos a construir um clube cada vez maior. #CruzeiroCentenário pic.twitter.com/yIhLA74SXb — Procópio Cardozo (@procopiocardozo) January 2, 2021

A Conmebol também parabenizou o Cruzeiro por meio de suas redes sociais.

🎂🦊 Feliz aniversário, @Cruzeiro!



🥳👏 Campeão da América em 1976 e 1997, o clube mineiro comemora o centenário de sua fundação. Parabéns!#Libertadores pic.twitter.com/WpgSqfyDhJ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 2, 2021

Outros ídolos do Cruzeiro que prestaram homenagens

Montillo

Marcelo Ramos