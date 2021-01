O Cruzeiro vive a pior década da sua história. Afetado por grave crise financeira, uma corrente do clube chegou a pensar em encerrar as atividades do futebol. Mas ele seguiu.

Um passo importante foi a reforma da sede social do Barro Preto, inaugurada apenas no final de 1956. Ela passou a dar ao clube uma receita, com o aumento de sócios, que permitiu uma reconstrução no futebol.

E os frutos foram colhidos no final da década, com a conquista do Campeonato Mineiro em 1959 e 1960, numa série que só terminaria no ano seguinte, com o tri.

Os craques

Revelado no final dos anos 1940, Abelardo (foto abaixo), o Flecha Azul, grande ídolo cruzeirense, retornou ao clube na década de 1950 e participou da conquista dos títulos de 1956 e 1959.

O 10º maior artilheiro da história do clube, o ponta-direita Raimundinho, com 112 gols, brilhou no período, assim como Pelau, que balançou as redes 94 vezes entre 1955 e 1959.

O clube teve também grandes revelações, como os volantes Pampolini e Amaury de Castro, este último com praticamente toda a vida ligada ao Cruzeiro.