O gol de Elivélton em cima do Sporting Cristal, do Peru, naquele inesquecível 13 de agosto de 1997, não apenas sacramentava o bicampeonato do Cruzeiro na Copa Libertadores, como também sintetizava o espírito de superação emanado pelos esquadrões celestes na década de ouro do clube.

Foram vários os episódios em que o time precisou vencer o ‘imponderável’ e/ou alcançar viradas tidas como impossíveis nos anos 1990, rendendo um gostinho ainda mais especial para muitas das 17 conquistas que a equipe teve naquele período. Isso mesmo, em dez anos, foram 17 títulos oficiais, quase dois por temporada.

Da espetacular goleada para cima do ‘freguês’ River Plate na Supercopa de 1991, passando pelas heroicas viradas sobre os ‘todo-poderosos’ Palmeiras e São Paulo, em finais de Copa do Brasil, até inúmeros capítulos de superação na Libertadores de 1997, a década de 1990 compreendeu um Cruzeiro nível ‘hard’ e um substancioso aumento da galeria de troféus da instituição.

Os craques

A maior estrela do futebol brasileiro nos anos 1990 surgiu no Cruzeiro, Ronaldo, que defendeu o clube em 1993 e 1994 e depois se transformaria no Fenômeno.

Mas num período tão vitorioso, foram muitos os craques que passaram pela Toca da Raposa. Nomes como Boiadeiro, Renato Gaúcho, Luizinho, Cleisson, Nonato, Dida, Marcelo Ramos, Palhinha, Fábio Júnior e Sorín, entre outros, ajudaram a construir a história de 17 títulos oficiais em dez temporadas.

No período, foi revelado o maior campeão da história do clube, o volante Ricardinho, que conquistou 15 títulos oficiais com a camisa cruzeirense.