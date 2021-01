Uma década ambígua. Assim pode ser considerado o período de 2011 a 2020 para o Cruzeiro. Se por um lado, o torcedor vibrou com grandes conquistas, como o bicampeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, em 2013 e 2014, e da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, sem contar o histórico 6 a 1 para cima do Atlético, em 2011, por outro, chorou com o rebaixamento à Série B em 2019, na maior mancha de seus cem anos de existência.

A reconstrução da Raposa se tornou falha na maior parte dessa última temporada, impactando para fracassos dentro das quatro linhas.

Mas a esperança permanece viva. Seja nesta edição ou na próxima da Segunda Divisão, o anseio é de que Luiz Felipe Scolari, de volta ao clube depois de quase duas décadas, recoloque este gigante centenário na elite do futebol nacional.

Os craques

Fábio se consolidou como um dos maiores nomes da história do Cruzeiro nesta década. Tomou do volante Zé Carlos, que jogou nos anos 1960 e 1970, a condição de jogador que por mais vezes defendeu o clube na história. Além disso, foi fundamental na conquista dos bicampeonatos do Brasileirão (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2017 e 2018).

As duas façanhas tiveram outros protagonistas. No bi da Série A, em 2013 e 2014, ficaram marcadas as grandes atuações de Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart.

O bicampeonato da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, teve Léo, Dedé, Thiago Neves e Arrascaeta como outros destaques, além do capitão Henrique, que ergueu as duas taças. O processo que resultou na queda à Série B abalou a relação de quase todos eles com a China Azul.