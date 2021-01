Os torcedores do Cruzeiro estão pintando as ruas de Belo Horizonte de azul e branco. No dia em que o clube completa cem anos de existência, os torcedores se vestiram com o manto estrelado, levaram faixas e entoaram o hino e outros cânticos, ao lado dos mascotes Raposão e Raposona Salomé.

Muitos torcedores, porém, não usavam máscaras ou não respeitaram outras medidas de segurança em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Hoje larguei tudo pra te ver

Faço isso por amor

As festividades do Centenário do Cruzeiro continuam na tarde e na noite deste sábado (2).