Que Felipão tem batido na tecla de que o Cruzeiro ainda necessita de “três ou quatro pontos” para não ser rebaixado à Série C do Brasileiro e que em 2021 o “planejamento precisa ser totalmente diferente do que foi no início deste ano”, todo mundo já sabe. E nessa terça-feira (29), ele ressaltou algumas situações que precisam mudar para a temporada do centenário do clube.

Entre os pontos enfatizados pelo treinador estão o fato de que “camisa não ganha jogo” e que é preciso montar um plantel mais experiente.

“Se os torcedores acham que com o planejamento que foi feito, de muitos jogadores jovens e que com camisa (o time) ia ganhar, não vai. Tem que ter um planejamento completo, não só para o ano do centenário, para que tenhamos uma situação bem melhor no ano que vem”, afirmou o técnico.

“Vamos tentar conversar com a presidência, pessoas encarregadas pelo Cruzeiro, para ver se este é o projeto realmente que temos que fazer”, completou.

Centenário

Scolari deixou a entender que o planejamento do Centenário do clube começará a ser discutido após atingir o “primeiro objetivo”.

“Que a gente monte algo totalmente diferente do que foi montado no início deste ano, onde a gente planeje diferentemente daquilo foi planejado, e se coloque em prática. É o que faremos a partir do momento em que a situação se estabilizar, quando conseguirmos os pontos necessários (para permanecer na Segunda Divisão) e estudar uma série de detalhes que temos condições de estudar. Até conseguirmos sair da Série C, não vale a pena ficar discutindo. Minha função principal é tirar o time da Série C”, destacou.