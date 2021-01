Após vários clubes do Brasil e do resto do mundo parabenizarem o Cruzeiro pelo centenário, foi a vez do maior rival, o Atlético, saudar Raposa pelo seu aniversário, comemorado neste sábado (2).

Por meio das redes sociais, o Alvinegro publicou, no início da noite deste sábado, uma mensagem - curta e objetiva - direcionada ao clube estrelado.

"O Clube Atlético Mineiro parabeniza o Cruzeiro pelo seu centenário", disse a publicação veiculada no twitter oficial do Galo.

Mantendo o clima amistoso, o perfil da Raposa agradeceu à saudação Alvinegra.