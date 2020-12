O Cruzeiro vai promover no próximo sábado (2), data que marca o centenário do clube, uma ação social em Belo Horizonte, com o intuito de arrecadar 100 toneladas de alimentos não perecíveis que serão doadas a comunidades carentes.

O “Desafio 100 toneladas”, lançado pela Raposa consiste em nove blitze na capital mineira, em pontos em que ocorreram fatos históricos da instituição.

A ação, que será realizada com o apoio de patrocinadores, parceiro, torcidas organizadas e redutos, contará com a presença de mascotes, que distribuirão brindes em troca de 1 kg de alimento não perecível doado.

As doações serão repassadas com o auxílio do Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS). Comunidades carentes indicadas pelas organizadas também receberão parte do que for arrecadado.

O Cruzeiro também fez questão de destacar que, em razão da pandemia de coronavírus, a ação será realizada em formato de drive thru, orientando os torcedores a passarem de carro nos locais para a troca das doações pelos brindes.

A primeira blitz acontecerá no local onde em 1921 foi fundado o Societá Sportiva Palestra Itália, na Rua Tamoios, 341, no centro da cidade, a partir das 8h30 deste sábado. E o último local, será a Sede Administrativa, no Barro Preto, às 16h30.

Confira o roteiro das blitze centenário:

2/1/1921 - Fundação do Societá Sportiva Palestra Itália

08h30 às 08h45 - Rua Tamoios, 341 (em frente ao Hotel Bristol)

1927 - Primeira sede alugada - Banco Pelotense

09h15 às 09h30 - PÇA Sete (Atual Banco Itaú)

7/10/1942 - Mudança do nome Palestra Itália para Cruzeiro Esporte Clube

10h30 às 10h45 - Rua Rio de Janeiro, 374

15/11/1956 - Inauguração da Sede Social

11h15 às 11h45 - Rua Guajajaras, 1722 (Clube Social Barro Preto)

1961 - Inauguração do Clube Cruzeiro Pampulha

13h00 às 13h30 - Rua das Canárias, 254

1965 - Inauguração do Estádio Mineirão

14h00 às 14h30 - AV. Cel Oscar Paschoal

1973 - Inauguração da Toca Da Raposa I (Centro de Formação Felício Brandi)

15h00 às 15h15 - AV. Otacílio Negrão de Lima, 7100

2002 - Inauguração da Toca Da Raposa II

15h45 às 16h00 - Rua Adolfo Lippi Fonseca, 250 - Bairro Trevo

2003 - Inauguração da Sede Administrativa Do Barro Preto

16h30 às 16h45 - Rua dos Timbiras, 2903