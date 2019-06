Depois de anunciar a contratação do central Pedrão, que estava no Caramuru-PR, e do líbero Kachel, a equipe de vôlei do América (em parceria com o Montes Claros) confirmou o nome de mais um atleta para a disputa da temporada 2019/2020. O central Renan Michelucci, de 25 anos e 2m, será mais um jogador à disposição do técnico Henrique Furtado, que ainda contará com uma lista de atletas cedidos pelo Sada/Cruzeiro, tal como nas parcerias entre o clube celeste, o Juiz de Fora e o Lavras.

Renan vem do título inédito da Superliga com o Taubaté, depois de ter defendido ainda São Caetano, Mogi das Cruzes, São Bernardo, Molfetta-ITA, Botafogo, e Blumenau. No último time, a presença de Lucão e Otávio como titulares trouxe poucas oportunidades de atuar, o que certamente não será o caso na equipe mineira.

"Estou muito feliz em fazer parte da equipe e quero pedir à torcida de Montes Claros que siga lotando o ginásio. Nos vemos em breve", destacou o jogador. Diferentemente de Pedrão e Kachel, essa será a primeira experiência de Renan na cidade – tanto o outro central quanto o líbero têm passagens defendendo o "Pequi Atômico".