No dia em que a queda do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro completa um ano, um site que traz dados históricos do Atlético deu uma alfinetada no rival.

O portal "GaloDigital", que além de publicar uma série de informações sobre o Alvinegro, também registra acontecimentos históricos do dia, destacou neste 8 de dezembro, o seguinte fato: "2019 - Rival perde para o Palmeiras-SP no Mineirão e cai para a segunda divisão do futebol brasileiro".

A alfinetada havia começado na linha de cima, com o tópico: "Galo perde para o Inter e termina o Campeonato Brasileiro como a única equipe mineira na série A".

No dia 8 de dezembro de 2019, o time estrelado perdeu por 2 a 0 para o Alviverde e sacramentou o descenso à Serie B, após terminar o Brasileirão na 17ª colocação, com 36 pontos.

Uma das principais ferramentas para o torcedor acompanhar o passado e o presente do Galo, o site "Galo Digital", se classifica como a "Enciclopédia do Centro Atleticano de Memória".

Esse centro foi fundado em 1997 por torcedores, sendo mantido pelos mesmos, e trabalha em parceria com o clube para a preservação e divulgação da memória atleticana.

A ações passam pela manutenção e atualização do acervo histórico, tanto em relação à dados, quanto a artigos que fazem parte da história alvinegra.

"Arrotavam soberba"

Também nesta terça-feira (8), o vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido da Cunha, foi às redes sociais para lembrar a queda da Raposa.

Na publicação, o dirigente afirmou, inclusive, que alguns torcedores celestes "arrotavam arrogância".