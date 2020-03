A população de Belo Horizonte passa a contar com mais um Centro de Doenças Respiratórias/Covid-19 (CDR/Covid) a partir desta quinta-feira (25). A Upa Venda Nova também vai receber pacientes com sintomas de doenças respiratórias como febre, tosse e dificuldade para respirar.

Minas tem 130 casos confirmados de coronavírus, até esta terça-feira (24), segundo a Secretaria de Estado de Saúde. São 11.832 casos suspeitos para Covid-19. Na capital, 87 casos da doença já foram confirmados.

A primeira unidade já está funcionando desde 3 de março, na UPA Centro-Sul, na Rua Domingos. Inicialmente a unidade atendia a casos notificados como suspeitos de Covid-19, mas devido à transmissão local do novo Coronavírus, o critério para atendimento foi ampliado.

Segundo a PBH, o CDR/Covid conta com dois médicos, três técnicos de enfermagem e um enfermeiro. A infraestrutura de atendimento inclui ainda 10 macas, medicamentos e equipamentos de oxigenação e para medir pressão arterial. .

.O Centro funciona dos os dias, das 7h às 19h, na rua Padre Pedro Pinto, 175, no 2º andar.

Mas ainda de acordo com a Prefeitura, além dos dois Centros Especializados, os 152 Centros de Saúde e as nove UPAs estão funcionando normalmente, mas diante da pandemia, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a pessoa que apresentar sintomas de doenças respiratórias deve acompanhar a evolução, e proceder de acordo com as definições abaixo:

- Coriza + dor de garganta – permanecer em casa;

- Coriza + dor de garganta + febre – ficar alerta em casa;

- Coriza + dor de garganta + febre + tosse – procurar um Centro de Saúde, utilizando máscara;

- Coriza + dor de garganta + febre + tosse + falta de ar – procurar um serviço de urgência, utilizando máscara.

Apoio do Exército e Polícia Militar

Desde esta quarta, o Exército disponibilizou 15 militares, divididos em três equipes para atuar nos Centros Especializados. Eles dão apoio administrativo, no preenchendo das fichas de atendimento e auxiliando na organização do fluxo.

Já a Polícia Militar de Minas Gerais também cedeu dois pediatras, que estão atendendo nas UPAs Pampulha e Venda Nova.