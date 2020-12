O Centro de Experiências da Arena MRV, no local em que está sendo construída a nova casa do Atlético, terá, a partir desta quarta-feira (9), uma nova atração para o torcedor. Periodicamente, em datas especiais na história do clube, uma camisa que marcou época na história do Alvinegro será colocada em exposição.

A primeira relíquia será a camisa usada pelo jogador Ronaldo Drummond, na campanha do título de Campeão Brasileiro de 1971. Ela ficará exposta por duas semanas, até 22 de dezembro, marcando o aniversário da conquista da estrela amarela atleticana, feito alcançado em 19 de dezembro de 1971.

A peça é do colecionador atleticano Rodrigo Reda, que a cedeu temporariamente ao Centro de Experiências, para que mais torcedores possam ver de perto a camisa do primeiro campeão brasileiro.

“Essa camisa eu consegui do acervo do ex-jogador Palhinha e é uma das mais importantes da minha coleção, que contempla aproximadamente mil camisas usadas em jogos do Atlético”, Rodrigo.

* Com assessoria da Arena MRV