Terceira aposta de Jorge Sampaoli para “comandar” o ataque atleticano neste Brasileirão, o chileno Eduardo Vargas, de 31 anos, chegou ao clube em novembro do ano passado com o Atlético pagando cerca de R$ 7 milhões ao Tigres, do México, pela liberação antecipada do atacante, que já tinha próximo o final do seu vínculo. Três meses depois do negócio, os números mostram que o problema da falta de gols do homem de referência do ataque alvinegro não foi resolvido.

Para isso, basta comparar o desempenho de Vargas com quem comanda os ataques do líder Internacional, Yuri Alberto, e do segundo colocado Flamengo, Gabriel. Eles têm características diferentes das do chileno, mas atacantes de área foram oferecidos a Sampaoli na época, e ele abriu mão dizendo que este tipo de jogador não se encaixava em seu esquema.

Aposta de Sampaoli para o comando do ataque do Atlético, Eduardo Vargas não contribui com gols até agora, pois balançou a rede apenas duas vezes nas 12 partidas que já disputou pelo Galo no Brasileirão

Eduardo Vargas estreou pelo Galo em 14 de novembro de 2020, na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Corinthians, na Neoquímica Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. E deixou ótima impressão, com um pênalti não marcado pela arbitragem sobre ele e uma assistência para Guilherme Arana empatar o confronto.

Mas no caso do chileno, o ditado de que “a primeira imagem é a que fica” não se concretizou. Ele foi um dos atingidos pelo surto de Covid-19 na Cidade do Galo, perdendo dois jogos. Mas já são 11 partidas consecutivas disputadas e apenas dois gols marcados, sendo um deles no rebote de um pênalti.

Comparação

A partir da 21ª rodada, Gabriel, que faz uma temporada muito abaixo do seu desempenho de 2019 com a camisa do Flamengo, entrou em campo 11 vezes, uma a menos do que Vargas. E marcou seis gols, três vezes mais.

O garoto Yuri Alberto, de 19 anos, desde a segunda rodada do returno, participou de 13 dos 14 jogos disputados pelo Internacional. E marcou oito gols, quatro vezes mais do que o chileno que tem a missão de comandar o ataque alvinegro.

Só nos 5 a 1 sobre o São Paulo, em 20 de janeiro, no Morumbi, ele balançou a rede três vezes.

Segundo melhor ataque deste Campeonato Brasileiro, com 58 gols, quatro a menos que o Flamengo, e um a mais que o Internacional, o Atlético tem como diagnóstico na competição a necessidade de maior participação com gols do seu homem de referência no ataque, algo que Marrony e Eduardo Sasha não conseguiram resolver, e que Eduardo Vargas também não.