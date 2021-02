Há exata uma semana, a Universidade do Futebol (UdoF), fundada pelo ex-técnico, professor e especialista em gestão técnica e esportiva João Paulo Medina, lançou o FutPlace, plataforma de negócios com foco na profissionalização da gestão de clubes e entidades ligadas ao esporte.

Dentre os serviços disponibilizados na primeira fase do projeto, estão: Programas In Company, Consultoria Estratégica, técnica e de gestão, Assessoria Jurídica Empresarial, Planejamento Patrimonial, M&A no Futebol, Gestão de Recursos Humanos, Mapeamento comportamental para todos os profissionais da indústria e soluções em Comunicação.

Profissional com mais de 30 anos no mercado, a empresária e consultora de empresas no Brasil e no exterior Heloisa Rios fala a respeito do FutPlace.

“É uma inovação que vai permitir a todos os que fazem parte do mundo do futebol se prepararem para ampliar seus negócios, atingirem resultados mais rentáveis e sustentáveis e se desenvolverem como profissionais. Apesar de ser uma indústria de paixões e milhões, o futebol está muito atrasado não somente em relação a outros países, como também em relação a outras indústrias e ao mercado do entretenimento em geral”, comenta ela.

João Paulo Medina é o fundador da Universidade do Futebol

Universidade do Futebol

Fundada por João Paulo Medina, em 2003, a Universidade do Futebol se prepara para atuar com força nessa nova fase de transformação da indústria do futebol. Em janeiro, a empresa criou seu Conselho Consultivo, presidido por ele e composto pelos sócios Rafael Lacerda e Heloisa Rios, além de outros três conselheiros independentes.

Na nova governança, a sócia Heloisa Rios assume como CEO, reafirmando a visão da empresa de transformar a sociedade a partir de um futebol ético, inclusivo e sustentável.