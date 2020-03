CEO do Cruzeiro desde 17 de fevereiro, quando entrou no lugar de Vittorio Medioli, Sandro Gonzalez testou positivo para coronavírus, de acordo com notícia divulgada nessa sexta-feira (20) no site do clube celeste.

Curiosamente, o dirigente já teste que passar por teste antes, quando se encontrou com uma pessoa infectada pelo vírus, mas ele havia dado negativo.

Os outros integrantes do conselho gestor do clube foram informados para tomarem medidas de proteção.

Presidente da Transpes, empresa especializada em transportes e logística, Gonzalez já foi eleito "o CEO mais admirado do Brasil", em pesquisa da Fundação Instituto de Administração, realizada em 2016.