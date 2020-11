Há exatos 135 dias, em 15 de julho, o atacante Diego Tardelli se tornava desfalque no Atlético e sentia na pele a dor de uma das lesões mais graves que sofreu ao longo de toda carreira. Durante um jogo-treino contra o América, realizado na Cidade do Galo, ele fraturou o tornozelo após dividida no meio de campo.

Se recuperando da complexa cirurgia, o xodó dos atleticanos aos poucos vai vendo o retorno aos gramados se aproximando. De acordo com o Departamento Médico do Alvinegro, isso deve acontecer já em dezembro.

Com o contrato prorrogado até fevereiro - o anterior se encerrava no último mês de 2020 -, Tardelli terá a oportunidade de conquistar o técnico Jorge Sampaoli e, com isso, ganhar cartão verde para uma renovação do vínculo com o Galo; esta, inclusive, é a terceira passagem do atacante pelo clube mineiro.

Aos 35 anos, o "homem-gol" fez 220 partidas pelo Atlético e anotou 110 tentos. Ao todo, foram 113 vitórias, 50 empates e outras 57 derrotas.