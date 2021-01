Após a saída de Alexandre Mattos da diretoria executiva do Atlético, sendo substituído por Rodrigo Caetano, ex-Internacional, o assunto da semana no clube segue sendo o futuro das categorias de base.

Sem anunciar a permanência ou a saída do atual coordenador, Júnior Chávare, o colegiado terá uma resposta definitiva até esta sexta-feira (8). O motivo? A decisão terá participação fundamental de Caetano que, nesta quinta (7), já esteve na Cidade do Galo.

De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, o nome de Erasmo Damiani, ex-chefe das categorias de base da CBF, onde foi campeão olímpico em 2016, e atualmente no Colorado de Porto Alegre, é o mais forte para assumir o cargo, caso a saída de Chávare a escolha feita. Este caminho, inclusive, é dado como o mais provável.

Ainda segundo a fonte, que pediu para ter o nome preservado, um antigo conhecido dos atleticanos pode retornar ao clube, caso o atual coordenador seja desligado. André Figueiredo, que exerceu a função de diretor da base até 2017, seria o responsável pelo setor admininstrativo, enquanto, provavelmente Damiani, ficaria com a parte do futebol. Cabe lembrar que a ideia do presidente Sérgio Coelho e do colegiado, é dividir as funções entre dois profissionais.