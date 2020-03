Foram 12 anos vestindo azul e branco, mas o destino quis que o goleiro Rafael, cria do Cruzeiro, fosse parar no arquirrival Atlético nesta temporada. A troca de lado em Minas Gerais levou o torcedor alvinegro ao delírio, com zoações em cima dos cruzeirenses, que ficaram chateados e chamaram o ex-reserva de Fábio de "mercenário e Judas (que na história biblíca ficou conhecido por trair Jesus)".

Depois de ser apresentado no Atlético e não falar tão abertamente sobre a troca de clube, Rafael resolveu soltar o verbo e falou sobre sua saída do Cruzeiro. O goleiro foi à Justiça do Trabalho buscar sua rescisão unilateral por falta de pagamento de salário, férias, 13º salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

“As pessoas sempre julgam, falam que eu fui Judas, que eu sou mercenário, mas tenho a consciência muito tranquila. Na verdade, deixei muita coisa de dinheiro. Não foi por conta de dinheiro, foi uma questão profissional”, disse Rafael em entrevista à Rádio 98 FM.

Rafael processou o Cruzeiro em 24 de janeiro de 2020 por causa do não pagamento daquilo que era de direito. Houve até uma interpretação de "mal-entendido" por parte do gestor de futebol Carlos Ferreira, que chegou a dizer que o goleiro retiraria o processo. Mas, não. Pelas redes sociais o próprio Rafael afirmou que seguiria adiante na Justiça.

"Sempre tentei resolver toda essa situação minha de forma amigável, de forma correta. Para isso, tive inúmeras reuniões, onde várias coisas ditas não foram cumpridas, que mudavam a todo tempo", completou.

Segundo apurou o Hoje em Dia, Rafael e o Cruzeiro, ainda quando Mano Menezes era o treinador da Raposa, haviam combinado que o goleiro ganharia mais minutos em campo, assumindo papel de mais preponderância no clube visando até mesmo à aposentadoria do titular absoluto Fábio.

No entanto, como as coisas ficaram ruins dentro de campo para o Cruzeiro em 2019, tanto que o clube acabou rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, esse acordo de aumentar a minutagem do goleiro não aconteceu.

"Aí, infelizmente, me vi na última situação, porque era uma decisão que eu já tinha tomado, de seguir a minha vida e poder buscar novos objetivos e novos sonhos. Eu já tinha 12 anos no clube e precisava de seguir, já que o clube já tinha feito a opção de seguir algumas linhas que conversaram comigo e não cumpriram", explicou.

Rafael fez sua estreia com a camisa do Atlético no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, na vitória alvinegra por 3 a 1 sobre o Villa Nova, na nona rodada do Campeonato Mineiro. A chance de assumir a camisa 1 atleticana, mesmo com o ídolo Victor ainda no clube, foi o que motivou o ex-cruzeirense a "virar a casaca".

"Acho que é assunto passado. Não guardo mágoa, sigo minha vida, e vou ter muito tempo para mostrar que sou um cara correto. Com o tempo as pessoas vão ver que tomei a melhor decisão para minha carreira, para minha felicidade. Estou muito feliz com a decisão que eu tomei, com a oportunidade que estou tendo no Galo. Lisonjeado por isso, e agora é seguir trabalhando, sem mágoas e sem ressentimento, mas eu tenho certeza que com meu trabalho e minha pessoa a poeira vai baixando e as pessoas vão vendo que as coisas foram resolvidas da maneira correta", reiterou, falando sobre o momento em que preferiu ficar em silêncio, mesmo ouvindo todas as críticas.

"Nesse período eu preferi ficar calado, ficar na minha, escutando muitas coisas que talvez não fossem verdades. Toda história tem dois lados, e muitas vezes as pessoas não se colocavam no meu lugar para ver o que eu estava passando. Eu falo que quando a gente tem a consciência tranquila, a gente supera, e as coisas que não são verdades, a gente sabe que elas vão aparecer algum dia", concluiu.