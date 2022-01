Guilherme Castilho e Vitor Mendes são novidades no elenco do Atlético para a temporada 2022 Guilherme Castilho e Vitor Mendes são novidades no elenco do Atlético para a temporada 2022

Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Atlético foi ao mercado e contratou três jogadores: o zagueiro Diego Godín e os atacantes Ademir e Fábio Gomes. Porém, essas não são as únicas novidades do elenco do time alvinegro em 2022. O técnico “El Turco” Mohamed poderá contar ainda com o zagueiro Vitor Mendes e o volante Guilherme Castilho. Depois de serem emprestados ao Juventude e se destacarem na equipe gaúcha, os jogadores revelados nas categorias de base do Galo retornaram ao clube em busca de afirmação.

A missão não será fácil. Afinal, o Atlético manteve a base da temporada mais vitoriosa de sua história. Na defesa, o clube negociou Junior Alonso, mas repôs a saída com a chegada do capitão da seleção uruguaia, Diego Godín.

Embora haja uma tendência de poucas chances nos principais compromissos de 2022, Vitor Mendes enxerga uma “oportunidade de ouro”. “A gente sabe que poderá compartilhar treinamento com jogadores que têm muita história, como Réver e Godín. Chego para buscar meu espaço. Quando tiver oportunidade, vou agarrar da melhor maneira possível”, destacou.

As primeiras aparições na equipe podem acontecer logo no início da temporada. Assim como fez em 2021, o Atlético não usará os principais jogadores nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. A decisão sobre quem jogará, entretanto, ainda não foi anunciada aos jogadores.

“Não foi passado para a gente quem começa jogando, mas estamos trabalhando firme. Sabemos que nosso elenco é o melhor do Brasil. Temos de estar preparados para aproveitar as oportunidades”, destacou Guilherme Castilho.

Bons resultados no futebol gaúcho

Em suas passagens pelo Juventude, os dois jogadores emprestados pelo Galo ajudaram a equipe a chegar até a semifinal do Campeonato Gaúcho e evitar o rebaixamento para a Série B.

O objetivo agora é conquistar títulos com a camisa do Atlético. “Pudemos nos destacar e ajudar o Juventude, mas, hoje, a cabeça está no Atlético. Temos certeza de que estamos preparados. Viemos para ajudar nossos companheiros a continuar fazendo história”, ressaltou Castilho.