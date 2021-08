A sequência de oito jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro da Série B fez com que o Cruzeiro deixasse a zona de rebaixamento e diminuísse drasticamente o risco de queda para a terceira divisão. Entretanto, mesmo com a série positiva, o acesso à elite do futebol brasileira ainda é um sonho distante, conforme projeções dos matemáticos.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Raposa tem, neste momento, apenas 12% de chances de cair para a Série C.

Um respiro, tendo em vista que os azuis passaram boa parte do primeiro turno da disputa dentro ou próximo do Z-4.

Como era esperado, os quatro últimos: Confiança (94,95), Brasil de Pelotas (91,8%), Vitória (54,7%) e Londrina (46%), são os mais ameaçados atualmente.

Fora da zona da degola, mas com mais chances de queda do que o time celeste estão: Vila Nova (37,8%), Ponte Preta (32,3%) e Brusque (13,6%). Mesmo com um ponto a mais e à frente do que a equipe estrelada na classificação, o time catarinense, 13º colocado, tem risco mais risco de queda do que a Raposa, conforme projeção dos matemáticos.

Com 25 pontos, em 21 jogos, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo é o 14º colocado, com quatro pontos a mais do que o Londrina, primeiro time dentro do Z-4.

Técnico Vanderlei Luxemburgo está invicto nos seis jogos em que dirigiu a Raposa

Acesso

Entretanto, apesar da reação na competição, a Raposa ainda vê o acesso distante, tanto na classificação, quanto na projeção dos matemáticos da UFMG.

De acordo com o Probabilidades no Futebol, neste momento, o Cruzeiro tem apenas 1,8% de probabilidades de subir para a Série A.

Atualmente, a distância do time celeste para o Botafogo, que abre o G-4, é de dez pontos.

Além da time da Estrela Solitária, com 49,2% de possibilidades de voltar à elite do futebol brasileiro, os três primeiros na tabela são os mais cotados, neste momento, para terminar a disputa entre os quatro primeiros: Coritiba (72,8%), Goiás (64,4%) e CRB (55,8%).

A equipe estrelada volta a campo no dia 7 de setembro, para enfrentar o Goiás, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B.

