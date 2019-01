Quando se reapresentar ao técnico Givanildo Oliveira, nesta quinta-feira (3), os jogadores do América não terão mais como companheiro um dos maiores ídolos da história recente do clube. Após quatro temporadas defendendo as cores do Coelho, o goleiro João Ricardo estará no Sul do país, onde se apresenta à Chapecoense, seu novo clube.

De acordo com Plínio David de Nes Filho, presidente do clube Condá, a negociação com o arqueiro foi concretizada no fim da semana passada e, com vínculo de dois anos, "São João do Horto" será o substituto de Jandrei, negociado com o futebol europeu.

"As tratativas começaram há mais ou menos 15 dias e foram super tranquilas. O João se apresenta amanhã (quinta) junto com os outros jogadores", afirma o dirigente ao Hoje em Dia.

Fabrício Bruno

Sobre o zagueiro Fabrício Bruno, emprestado pelo Cruzeiro, Maninho diz que aguarda por uma resposta da Raposa para saber se seguirá com o jogador nesta temporada. "Estou esperando uma resposta do empresário", diz.

Em contato com Fábio Mello, agente do atleta, o mesmo disse que Itair Machado, vice de futebol do clube celeste, havia prometido uma resposta até a virada do ano. Contudo, esta promessa não foi cumprida e o desfecho se dará no segundo dia de 2019.