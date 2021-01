Após ter empatado três partidas seguidas, o América foi castigado nesta quinta-feira (21) com a perda da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória da Chapecoense por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, com um gol no último lance do jogo disputado na Arena Condá, o Coelho viu a equipe catarinense tomar a ponta da classificação.

O gol de pênalti de Perotti, anotado aos 50 minutos da segunda etapa, depois que Apodi derrubou Roberto na área, levou a Chape à liderança, agora com 70 pontos, um a mais que o time comandado por Lisca.

Considerando as três últimas rodadas, a Chapecoense somou sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto Coelho obteve apenas três, alcançados graças a três empates.

A briga pelo título da Segunda Divisão terá mais um capítulo a partir deste sábado (23), quando o América visita o Confiança, às 16h15, no Batistão. Se vencer, o Coelho reassume, mesmo que provisoriamente, a liderança do torneio e torce por um tropeço da Chape na segunda-feira (25), ante o Operário-PR, às 17h, no Germano Krüger.