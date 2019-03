A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira (15) a rescisão contratual do goleiro Gilsivan Soares da Silva, de 34 anos, conhecido como Ivan Soares. Ele é suspeito de agredir a ex-namorada e roubar o celular dela e de outro homem na tarde da última quarta-feira. O crime foi registrado na cidade de Espinosa, no Norte de Minas, e o motivo seria ciúme.



Sem maiores detalhes, a Chapecoense divulgou nota informando, "oficialmente, o desligamento do goleiro Ivan dos quadros clube". O jogador teria se reunido com a diretoria na quinta e sido liberado das atividades até que uma decisão sobre seu futuro fosse tomada pelo clube.



A polícia foi acionada na quarta por um jovem de 21 anos, o primeiro a ser vítima do atleta, no bairro São Cristóvão. Acreditando que o rapaz estaria saindo com sua ex-companheira, Ivan o abordou e, simulando estar armado, exigiu que ele entregasse o celular. Em seguida, o acusado foi a um salão de beleza onde se encontrava Laise Fernandes, de 30 anos, com quem se relacionou. Munido com uma faca, também a obrigou a entregar o telefone.



O objetivo seria conferir se os dois estariam trocando mensagens, mas como o celular da ex tinha senha, ele retornou ao salão e exigiu que ela desbloqueasse o aparelho. A mulher se negou e houve briga, ocasião em que ela cedeu, após ter uma faca encostada em seu pescoço.



Durante a confusão, móveis e outros objetos do estabelecimento foram danificados. A mulher feriu-se após a faca cair sobre seu pé esquerdo, ocasionando uma fratura. Ela foi levada ao hospital. A proprietária do salão confirmou esta versão e contou que o atleta se mostrava muito alterado.

