O Atlético foi derrotado de virada por 2 a 1 para o Colón, nessa quinta-feira (19), no estádio Cemitério de Elefantes, em Santa Fé, na Argentina, e saiu em desvantagem nas semifinais da Copa Sul-Americana.

Apesar do revés, o Galo está vivo na disputa por uma vaga na decisão do torneio, especialmente pelo gol marcado pelo atacante Chará, aos 36 minutos do segundo tempo.

Como o gol qualificado é critério de desempate na Sul-Americana, basta ao Alvinegro uma vitória simples, por 1 a 0, no jogo de volta, que será realizado na próxima quinta-feira (26), às 21h30, no Mineirão, para se garantir na final do campeonato.

Após a partida, Chará fez questão de destacar a importância de ter balançado as redes do Colón, em Santa Fé.

“Foi muito importante (o gol fora de casa). Vai ser um jogo difícil, mas a classificação ainda está aberta’, afirmou o colombiano, em entrevista a DAZN, após o duelo.

O jogador também fez questão de mostrar otimismo na classificação, que vai ser disputada frente mais de 35 mil atleticanos que já garantiram ingressos

"Sempre é uma peça importante para estar conosco (torcida). Agora é hora de darmos alegria para eles", disse Chará.

Entretanto, antes de voltar pensar no torneio internacional, o Galo volta a campo na próxima segunda-feira (23), para enfrentar o Avaí, às 20h, no estádio da Ressacada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.