A vitória por 3 a 1 sobre o La Equidad, da Colômbia, na última terça-feira (27), no estádio El Campín, em Bogotá, mostrou uma nova face do Atlético comandado por Rodrigo Santana.

Se na maioria dos jogos, especialmente contra equipes com um potencial técnico menor do que o do Galo, o time alvinegro costuma tomar a iniciativa das jogadas, buscando marcar o adversário sob pressão, no confronto na Colômbia a estratégia foi diferente.

Autor do segundo gol do Atlético do triunfo, o atacante Chará explicou como foi o comportamento da equipe no confronto.

"Jogamos marcando forte nos primeiros 15 minutos, pois assim como na primeira partida, sabíamos que era o ponto forte do time desles. Foi difícil, mas depois pudemos sair para o jogo e encaixamos nossos contra-ataques e marcamos os gols”, completou o colombiano.

Respeito

O camisa 8 do Galo também fez questão de demonstrar o respeito que o time carregou para enfrentar o La Equidad, citando o preparo para o duelo dessa terça.

“Sabíamos que enfrentaríamos um adversário difícil, mas no jogo de Belo Horizonte eles mostraram quais os perigos tinham para nos oferecer, principalmente no início do jogo e soubemos trabalhar com esse conhecimento a nosso favor".

Na semifinal da Sul-Americana, o Atlético vai enfrentar o Colón, da Argentina. O jogo de ida será realizado no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, no dia 18 ou de 19 de setembro.

A partida de volta será disputada ou no dia 256 ou 26 do mesmo mês, no Mineirão, já que a Conmebol exige, para essa fase do torneio, um estádio com capacidade mínima para 30 mil torcedores. O Independência atualmente comporta um público de pouco mais de 23 mil.

Leia mais

Galo volta a vencer o La Equidad, faz história e se classifica para a semifinal da Sul-Americana

Após classificação inédita na Sul-Americana, Atlético terá que jogar semifinal no Mineirão

Igor Rabello suporta bem 'série de peso' e se diz pronto para 'todos os jogos'

Santana destaca gol no ínicio, poder de decisão do time e cita controle sobre o La Equidad