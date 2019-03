A atuação ruim do Atlético no empate sem gols com o Defensor Sporting, do Uruguai, na última quarta-feira (27), no Independência, quando foi assegurada a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, tem uma relação que vai além da vaga com a partida desta quarta-feira (6), contra o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h15, no Mineirão, pela primeira rodada do Grupo E.

Isso porque naquele confronto, o técnico Levir Culpi mudou o esquema tático do seu time com a entrada do volante Zé Welison no lugar do meia-atacante Chará.

Zé Welison foi expulso naquela partida, o Galo não conseguiu jogar, mas mesmo assim o esquema pode ser repetido. E se a opção de Levir Culpi for manter sua equipe com três volantes, com Elias atuando mais adiantado, Jair ganhará uma chance.

A outra opção do treinador é retornar com Chará à equipe, sendo que o colombiano não conseguiu ainda justificar o investimento feito nele pelo Atlético, que no ano passado pagou cerca de R$ 27 milhões para tirá-lo do Junior Barranquilla.

RECUPERADO

O zagueiro Réver chegou a ser dúvida para a partida contra o Cerro Porteño, não participou do treinamento da última segunda-feira (4), no Mineirão, por causa de um incômodo muscular na coxa direita, mas esteve na atividade da tarde de ontem, na Cidade do Galo, e confirmou sua presença ao lado de Igor Rabello.

De volta ao Galo após passagens por Internacional (2015 e parte de 2016) e Flamengo (segundo semestre de 2016 s 2018), Réver reassumiu o posto de capitão atleticano, que era dele nas edições de 2013 e 2014 da Copa Libertadores.

Mais do que isso, tem sido a principal referência defensiva do time de Levir Culpi neste início de temporada, e já mostrou seu lado artilheiro abrindo a vitória por 2 a 0 sobre o Defensor Sporting, do Uruguai, na partida de ida pela terceira fase da Libertadores, disputada em Montevidéu.

SEQUÊNCIA

O Grupo E da Libertadores, além de Atlético e Cerro Porteño, conta ainda com Zamora, da Venezuela, e Nacional, do Uruguai, que se enfrentam também nesta quarta-feira, às 21h30, em Barinas.

A segunda rodada será disputada na semana que vem, com o Galo voltando à capital uruguaia, dessa vez para encarar o Nacional.

A partida será disputada na próxima terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Parque Central.

Este confronto diante dos uruguaios deve fazer com que o técnico Levir Culpi recorra mais uma vez ao seu time reserva na partida do próximo sábado (9), quando o Galo defende a liderança isolada do Campeonato Mineiro encarando o Patrocinense, às 16h30, em Patrocínio.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Chará (Jair); Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

CERRO PORTEÑO

Carrizo; Alberto Espínola, Víctor Cáceres, Juan Escobar e Arzamendia; Novick, Villasanti, Juan Aguilar e Óscar Ruiz; Diego Churín e Nelson Haedo Valdez.

Técnico: Fernando Jubero

HORÁRIO: 19h15

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 1ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores

ARBITRAGEM: Mauro Vigliano, auxiliado por Hernan Maidana e Gabriel Chade, todos do Uruguai.

TRANSMISSÃO: SporTV