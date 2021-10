Nesta Série B do Brasileiro, Cruzeiro e empate são quase sinônimos. Isso se deve à campanha do time: são 14 igualdades no placar, ou seja, mais da metade do número de jogos disputados (27, até o momento) e mais do dobro de triunfos alcançados (apenas seis) pelos azuis. A consequência desses números é um 15º lugar, com 32 pontos, batendo à porta da zona da degola – a diferença para o Londrina, 17ª colocado, é de cinco pontos.

Concorrente direto na luta contra o rebaixamento, o Vitória, na 18ª posição, com 26 pontos, tem o mesmo número de empates que a Raposa no campeonato. As duas equipes, por sinal, empataram na última rodada – os celestes ficaram no 1 a 1 com o Guarani, e o Leão, no 0 a 0 com o Botafogo.

Historicamente, o recordista de empates em uma só edição da Segunda Divisão na Era dos Pontos Corridos (desde 2006) tende a permanecer no torneio para o ano seguinte. As exceções foram Avaí (em 2008) e Vasco (em 2014), que subiram para a Série A, e ABC (em 2015), rebaixado à Terceirona. E é bom o Cruzeiro abrir o olho para não seguir o exemplo do clube potiguar.

Números

Após terem caído para a Segunda Divisão, fato consolidado com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Mineirão, em 8 de dezembro de 2019, os celestes disputaram 98 partidas, incluindo Campeonato Mineiro, Série B, Troféu Inconfidência e Copa do Brasil.

Nesse período em questão, foram 35 empates. Esse excesso de igualdades no placar influenciou diretamente para a equipe acumular campanhas ruins em 2020 e 2021.

Segunda Divisão

Com o empate perante o Guarani, o Cruzeiro já ultrapassou nesta edição o número de empates que havia obtido na Série B do ano passado. Na competição nacional de 2020, foram 13 ao todo, um a menos em relação à campanha atual. E olha que a equipe celeste disputou 11 rodadas a menos, até agora, em 2021.

O recordista de empates na Série B na Era dos Pontos Corridos é o Figueirense, que, em 2019, chegou a 20 igualdades e terminou na 16ª colocação.

Como o atual cenário aponta o Cruzeiro mais perto do Z-4 do que do G-4 (aliás, está a 14 pontos do Avaí, quarto colocado), a Raposa precisa voltar a vencer e parar de empatar se não quiser ser rebaixada.

Reis do empate na Série B por Pontos Corridos

2006

Ceará: 15 empates (15° lugar)

2007

São Caetano: 14 empates (10° lugar)

2008

Avaí: 13 empates (3° lugar)

Ceará: 13 empates (12° lugar)

2009

Ipatinga: 12 empates (15° lugar)

2010

Bragantino: 14 empates (8° lugar)

Guaratinguetá: 14 empates (15° lugar)

2011

São Caetano: 15 empates (15° lugar)

2012

América-RN: 12 empates (9° lugar)

ABC: 12 empates (12° lugar)

2013

América: 15 empates (9° lugar)

2014

Vasco: 15 empates (3° lugar)

2015

Oeste: 14 empates (16° lugar)

ABC: 14 empates (18° lugar)

2016

Oeste: 17 empates (16° lugar)

2017

Oeste: 17 empates (6° lugar)

2018

Oeste: 19 empates (16° lugar)

2019

Figueirense: 20 empates (16° lugar)

2020

Brasil de Pelotas: 16 empates (12° lugar)

2021 (em andamento)

Cruzeiro: 14 empates (15° lugar)

Vitória: 14 empates (18° lugar)