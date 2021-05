Apesar da eliminação do Cruzeiro e das broncas destinadas à arbitragem do clássico contra o América, o técnico Felipe Conceição fez um saldo positivo do time celeste neste início de temporada. E, na visão dele, a Raposa está quase pronta para disputar a Série B do Brasileiro, faltando ainda alguns “ajustes” no elenco.

“A gente estava focado no Mineiro. A única chegada (durante o Estadual) foi a do Rômulo. E agora a do Bissoli, já visando à Série B e que veio neste processo de ajustar o elenco. Será ajustada alguma coisa, mas não muito até pela produção que temos”, afirmou o comandante.

A vinda de reforços e a saída de outros atletas estão em pauta. “Estamos olhando e analisando. Haverá ajustes, mas nada muito radical, porque estamos apresentando futebol suficiente para disputar as primeiras colocações da Série B”, complementou.

Análise

Com relação ao balanço da participação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, Conceição ressalta que é necessário que se tire algumas lições, embora tenha total convicção de que sua equipe vai colecionar grandes vitórias daqui para frente.

“Temos que continuar trabalhando e crescendo. (...) Não era nosso objetivo ser campeão (do Mineiro). O objetivo era construir uma equipe competitiva. Hoje, o Cruzeiro está bem consistente para disputar a Série B. Acredito muito no acesso. A dor da eliminação vai durar alguns dias, depois vem o foco para a Série B e a Copa do Brasil”, frisou.