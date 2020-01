Cria do Atlético, o zagueiro Gabriel está de volta ao que chama de "sua casa". Após uma bela temporada com a camisa do Botafogo, clube que defendeu por empréstimo em 2019, ele chega à cidade do Galo como 'grande reforço', pelo menos para o diretor de Futebol Rui Costa.

Nesta sexta-feira (10), o zagueiro foi o entrevistado na sala de imprensa e falou sobre este recomeço com a camisa alvinegra, a qual vestiu desde os tempos de categorias de base.

"É um momento muito feliz. Aqui é onde tenho minhas raízes e no clube que me deu todo suporte. Chego com o coração aberto e estou muito lisonjeado por voltar para a minha casa novamente e disposto a fazer um grande ano", diz Gabriel.

"Eu disse num primeiro momento que gostaria de permanecer, mas disse ao Rui que voltaria com o coração aberto. E quem sou eu para recusar o Atlético. Encaro da melhor maneira possível. Voltei com a maior alegria no coração. Tve um ano incrível lá, mas aqui eu também posso ter. Eu posso reconquistar o torcedor jogando", acrescenta.

Em relação aos sonhos que alimenta na carreira e com a camisa do Atlético, o defensor de 24 anos foi enfático. Quer ir longe!

"Tenho o sonho de conquistar grandes títulos aqui, como o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Não quero ter uma passagem. Quero marcar história no Atlético", revela.

"Aqui eu oscilei. Tive sequência, mas oscilei. Teve uma parte de culpa minha por não ter saído tão bem daqui", finaliza.