As proximidades da sede do Atlético, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, estão tomadas por centenas de alvinegros que acompanham a partida final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (15).

Revolta, indignação e alegria foram os sentimentos manifestados pelos torcedores durante o primeiro tempo do jogo, visto debaixo da chuva pelos atleticanos. As fortes reclamações direcionadas à arbitragem foram esquecidas aos 24 minutos, quando Keno marcou o primeiro gol do jogo. A comemoração teve direito a abraços, choros e, mais uma vez, o grito de “bicampeão”.

Durante os 45 minutos da partida, coros homenageando Hulk, artilheiro da competição, com sete gols, foram entoados pelos torcedores.

Entre as músicas mais cantadas, o hit “Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez”, trecho da música “Mega do Galo”, foi predominante nas vozes de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

