Não bastasse a derrota de 3 a 0 para o Unión, em Santa Fé, na última quinta-feira (6), na partida de ida pela primeira fase da Copa Sul-Americana, a volta do Atlético da Argentina ainda vai comprometer a preparação e até a escalação do time que encara a URT neste domingo (9), às 18h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

As fortes chuvas que caíram também no país vizinho na última sexta-feira (7) atrasaram o retorno atleticano e o planejamento do clube para a maratona que está enfrentando nestes dias, com jogos pelas Copas Sul-Americana, do Brasil e Campeonato Mineiro.

As fortes chuvas na Argentina atrapalharam o planejamento do Atlético e Rafael Dudamel terá de mudar os planos para a partida contra a URT, neste domingo, em Patos de Minas

A chegada do Atlético a Belo Horizonte, que seria na sexta-feira, com treinamento na manhã deste sábado (8), na Cidade do Galo, teve de ser alterada, pois a delegação só deixou Buenos Aires por volta das 21h30 de sexta-feira e teve de dormir em São Paulo.

Quem foi a Argentina só chegou à capital mineira por volta das 10h deste sábado, quando era para estar acontecendo o único treinamento visando o jogo contra a URT.

A viagem para Patos de Minas já acontece às 16h deste sábado, em voo fretado. Desta forma, a questão física é que definirá o time que Rafael Dudamel mandará a campo diante da URT.

E isso atrapalha demais os planos do treinador, que após a goleada para o Unión destacou a importância de o time voltar a vencer para recuperar a confiança. E isso pensando até mesmo no jogo da próxima quarta-feira (12), contra o Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil.

É um jogo único, com o Galo jogando pelo empate, decidindo a sequência na segunda competição nacional de clubes.

Com uma maratona tão intensa, de jogos e viagens, a tendência é que Dudamel mande a campo neste domingo uma equipe alternativa, mas a definição só acontece mesmo neste domingo, pois a reação dos jogadores será importante para que on treinador atleticano possa definir a sua equipe.