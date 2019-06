O ciclista Richard Carapaz (Movistar) é o grande favorito para vencer a corrida Giro Di Itália neste domingo (2). O equatoriano cumpriu neste sábado (1º) os 194 quilômetros da 20ª e penúltima etapa, a etapa rainha, que atravessou o pico Dolomite de mais de 5 mil metros de altitude, entre Feltre, uma comuna italiana da região do Vêneto, e Croce d’Aune-Monte Avena.

Com o tempo total de 89h38'28", Carapaz tem uma vantagem de 1'54" para o segundo colocado, o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), e 2' 53" do colega de equipe ( Movistar ), o Espanhol Mikel Landa Meana.

Para se consagrar campeão neste domingo, o ciclista equatoriano tem de defender a liderança em uma prova de contra-relógio individual de 17 quilômetros, com a subida Torricelle (4 km a 4.9%) no meio do caminho, e com o término na cidade de Romeu e Julieta, a Arena de Verona, o grande coliseu. A prova terá a transmissão da ESPN a partir das 10h.