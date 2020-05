O Atlético, por meio de nota oficial, publicada nesta sexta-feira (8), informa que os jogadores se reapresentarão na próxima segunda (11), para realizarem testes de Covid-19. Após os resultados é que o clube definirá quando será a reapresentação oficial do elenco e demais funcionários. O alvinegro, inclusive, já tem a liberação da prefeitura de Vespasiano, município no qual está localizado o Centro de Treinamentos, para o retorno das atividades.

Confira a nota:

Na próxima segunda-feira (11), atletas com os quais o técnico Sampaoli vai trabalhar no restante da temporada, comissão técnica e funcionários da equipe de apoio do Atlético farão testes da Covid 19, na Cidade do Galo. O objetivo é preparar a volta gradativa às atividades, seguindo todos os protocolos estipulados pela equipe médica do Clube e respeitando as recomendações das autoridades de saúde.

O grupo será submetido a dois tipos de teste. O primeiro, para a identificar a presença do vírus no organismo, através da análise de secreção do nariz e garganta. O segundo, para a detecção de anticorpos em pessoas que já foram expostas ao vírus, através de análise sanguínea.

A partir do resultado dos exames, o clube vai avaliar a data de uma possível reapresentação e definir quais atividades serão desempenhadas, assim como os procedimentos a serem adotados nesse período.