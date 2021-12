Equipe comandada por Telê Santana levou o Atlético à conquista do primeiro Campeonato Brasileiro

Em 2 de dezembro, o Atlético encerrou uma espera de cinco décadas para levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (19), o clube alvinegro celebra o aniversário de 50 anos do primeiro título.

A equipe então comandada por Telê Santana conquistou o primeiro Campeonato Brasileiro ao derrotar o Botafogo, por 1 a 0, no Maracanã. Dario, o Dadá Maravilha, foi o autor do gol do título.

A fase final do Brasileirão de 1971 foi disputada em um triangular. Além de superar a equipe carioca, o Galo já havia vencido o São Paulo, também por 1 a 0, com gol de Oldair, no Mineirão.

Campanha

Para chegar ao seu primeiro título, o Atlético precisou disputar 27 jogos. Na primeira fase, os 20 clubes participantes foram divididos em dois grupos, com os seis melhores de cada chave avançando para a fase seguinte.

Os 12 classificados foram divididos em grupos de quatro times. Galo, Botafogo e São Paulo foram os vencedores de suas chaves e, assim, chegaram ao triangular final.

O time de Telê encerrou o Campeonato Brasileiro com 12 vitórias, dez empates e cinco derrotas.

Dario foi o artilheiro da competição, com 15 gols marcados.

Homenagens

Ao conquistar o Brasileirão depois de 50 anos, o Galo não se esqueceu dos heróis do título de 1971. Foi Dadá o responsável por levar a taça de 2021 até o pódio.

O troféu foi erguido pelos capitães Junior Alonso e Réver e pelo massagista Belmiro, único membro da comissão técnica que esteve nas duas campanhas vitoriosas.

Embora não tenha entrado em campo para defender as equipes de Telê Santana ou Cuca, Belmiro se tornou um ídolo da torcida atleticana, sendo lembrado em faixas e bandeirões nos jogos da equipe alvinegra.

O massagista estará para sempre na memória do torcedor atleticano, assim como o time formado por: Renato; Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Oldair; Vanderlei Paiva e Humberto Ramos; Lôla, Ronaldo, Tião e Dario. É importante lembrar que Spencer, Beto e Romeu também foram a campo no triangular final.