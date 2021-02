Com uma programação que inclui literatura de cordel, poemas musicados e teatro de bonecos, o Circuito Municipal de Cultura realiza a primeira edição da Mostra Infantil, de quinta-feira (11) a domingo (14). O evento acontece em formato online e gratuito, no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura e no perfil do Facebook do Circuito, e terá atrações de Minas Gerais, Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

Bonecos

Criado em 2007, o Pigmalião Escultura que Mexe estará presente no festival. Além da oficina de construção do boneco Papa Lixo, na sexta (12), às 17h, o grupo belo-horizontino exibirá, no sábado (13), às 9h, a peça “Ana do Geraldo para Pequetitos - CrossFit da Ana”, trazendo uma divertida aula de ginástica para as crianças.

E no domingo, às 9h, será exibido “Ana do Geraldo para Pequetitos - Cozinhando com a Ana”, em que a personagem esbanja seus dotes culinários.

Pigmaleão

Cordel

Artista pernambucana com 13 anos de carreira, a cordelista, cantora, compositora e radialista Mari Bigio apresentará três leituras de cordéis: “Lampião Lá do Sertão, na quinta, às 11h, “O Baú de Surpresas ou A Bagunça dos Brinquedos”, no sábado, às 11h, e o inédito “O Jardim da Primavera”, no domingo, no mesmo horário.

“Eu sou uma entusiasta da literatura de cordel, que é nosso patrimônio cultural nacional. Então, é muito especial levantar essa bandeira. Poesia também é luta, arte é posicionamento. E, em meio a um período tão difícil, a gente está se conectando através dessa possibilidade do virtual. Conectando estados e ideias, transpassando barreiras e fronteiras”, destaca a artista.

Mari Bigio

Poemas musicados

Outro nome no festival é o do sul-mato-grossense Márcio de Camillo. O cantor e compositor vai apresentar dois poemas musicados do disco “Crianceiras”, em homenagem ao escritor e poeta Manoel de Barros.

Serão exibidos dois vídeos animados, para as músicas “Bernardo”, na sexta, e “O Menino e o Rio”, no sábado, ambos às 18h. Essas obras misturam versos de vários poemas.